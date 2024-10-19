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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eski Türkiye Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş yorumlara yanıt vererek, eski Türkiye'ye dönüşe izin vermeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eski Türkiye Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada geçmişte kendisi hakkında söylenen eleştirilere atıfta bulundu. 'Ne dediler benim için? Muhtar bile olamaz' diyerek, dönemin medya manşetlerine dikkat çekti.

Eski Türkiye'ye Dönüş Olmaz

Erdoğan, bu tür söylemlerin eski Türkiye'yi yeniden canlandırma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti ve böyle bir duruma kesinlikle izin veremeyeceklerini ifade etti. Bu sözlerle, Türkiye'nin geleceği için kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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