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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Fırkateyni'ne Selam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda Fatih fırkateynine selâm verirken Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Fırkateyni'ne Selam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Fırkateyni'ne Selam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Deniz Kuvvetleri Günü ve Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü dolayısıyla Fatih fırkateynine selam durdu.

İstanbul Boğazı'nda Geçit Töreni

Erdoğan, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere hitaben yaptığı konuşmada, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü münasebetiyle ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde buradalar. Kendilerine buradan selamlarımı iletiyorum." dedi.

Fatih Fırkateyni ile telefon aracılığıyla iletişime geçtiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli deniz platformlarıyla barış ve güvenliği sağlamada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Erdoğan, fırkateynin mürettebatına ve bahriyeli kardeşlerine, şahsı ve milleti adına teşekkür etti.

Resmi Geçit Töreni ve Selam

27 Eylül'de gerçekleştirilen kutlamalar dahilinde, "TCG ANADOLU" rehberliğinde 16 yüzer unsurun katılımıyla İstanbul Boğazı'nda resmi bir geçit töreni icra edildi. Tören sırasında, Denizcilik tarihinin önemli simgelerinden Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesi, denizcilere özgü bir selamlama şekli olan çımariva ile saygı duruşunda bulunuldu.

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