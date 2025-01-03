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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, vefat eden sanatçının anısını yad ederek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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