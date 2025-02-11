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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Devleti Açıklaması: Doğu Kudüs Başkent Olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsız bir Filistin Devleti için 1967 sınırlarının esas alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Devleti Açıklaması: Doğu Kudüs Başkent Olmalı

Erdoğan'dan Filistin Devleti Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin meselesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır" dedi.

Bu sözleriyle Filistin'in haklarına ve bağımsızlık mücadelesine olan desteğini bir kez daha dile getiren Erdoğan, uluslararası kamuoyunun bu konuda daha aktif olması gerektiğini vurguladı. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması gerektiğini belirten Erdoğan, bu durumun bölgedeki barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını ifade etti.

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