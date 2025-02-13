Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Devleti Vurgusu: 'Doğu Kudüs Başkent Olmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası platformda Filistin davasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz," dedi.

Filistin İçin Sürekli Destek

Erdoğan, Filistin halkının haklarını koruma konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. Son yıllarda artan gerilimlerle birlikte, uluslararası toplumun da bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.