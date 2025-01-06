Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'e destek amacıyla Galata Köprüsü’nde düzenlenen etkinliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu insani dayanışma çağrısına karşı çıkanları hedef alarak, "Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır" ifadelerini kullandı.

Filistin'e Destek Noktasında Üst Düzey vurgusu

Bu mesajı ile birlikte, Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkına olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, insanlık adına hareket edenlerin her zaman yanında olunması gerektiğini belirtti. Etkinliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, bu tür dayanışma eylemlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.