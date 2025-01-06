DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,7 -0,6%
ALTIN
2.997,54 0,06%
BITCOIN
3.601.894,48 -3,78%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde gerçekleşen etkinliğe sert tepki gösterenleri eleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'e destek amacıyla Galata Köprüsü’nde düzenlenen etkinliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu insani dayanışma çağrısına karşı çıkanları hedef alarak, "Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır" ifadelerini kullandı.

Filistin'e Destek Noktasında Üst Düzey vurgusu

Bu mesajı ile birlikte, Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkına olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, insanlık adına hareket edenlerin her zaman yanında olunması gerektiğini belirtti. Etkinliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, bu tür dayanışma eylemlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kamu-Sen, Ek Zam ve Refah Payı Talep Etti
2
Justin Trudeau İstifa Etti: Kanada'da Yeni Bir Dönem Başlıyor
3
Yalova'da 3 Milyon 360 Bin Makaron Ele Geçirildi
4
İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Samsun'da Okul Binasında Yangın, Olay Anında Öğrenciler Güvenliğe Alındı
6
Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo 11 Mahkumu Affetti

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak