Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli kardeşlerine olan desteklerinin aralıksız süreceğini vurguladı. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak, mübarek Ramazan-ı Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz dedi. Erdoğan, bu açıklamayı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye'nin Filistin'e olan destek ve dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğinin altını çizerken, uluslararası kamuoyuna da önemli bir mesaj iletti. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için çeşitli projelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.