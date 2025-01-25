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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan öncesi Filistinli kardeşlerine destek için tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli kardeşlerine olan desteklerinin aralıksız süreceğini vurguladı. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak, mübarek Ramazan-ı Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz dedi. Erdoğan, bu açıklamayı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye'nin Filistin'e olan destek ve dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğinin altını çizerken, uluslararası kamuoyuna da önemli bir mesaj iletti. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için çeşitli projelerin hayata geçirileceği belirtildi.

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