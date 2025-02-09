Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Vurgusu: Muhalefeti Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda muhalefeti eleştirdi ve Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret edenleri kınadı. Erdoğan, "Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor" ifadelerini kullandı.

Filistin Konusundaki Kararlılık

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunun ve hassasiyetinin asla değişmeyeceğini belirtti. Bu sert sözler, muhalefetin uluslararası konulardaki tutumunu gündeme getirerek, siyasi arenada tartışmalara yol açtı.