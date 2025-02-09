Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Vurgusu: Muhalefeti Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti hedef alarak Filistin hassasiyetinin sorgulanmaması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Vurgusu: Muhalefeti Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda muhalefeti eleştirdi ve Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret edenleri kınadı. Erdoğan, "Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor" ifadelerini kullandı.

Filistin Konusundaki Kararlılık

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunun ve hassasiyetinin asla değişmeyeceğini belirtti. Bu sert sözler, muhalefetin uluslararası konulardaki tutumunu gündeme getirerek, siyasi arenada tartışmalara yol açtı.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 6 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Ferhat Yılmaz Evlendi
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve ABB Başkanları ile Ankara'da Görüştü
4
İzmir'de Bıçaklama Olayında 1 Zanlı Tutuklandı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile Görüştü
6
Yenice'de Buzlanma Riski Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi
7
Suriye Kızılayı'ndan 10 İlde Kan Bağışı Kampanyası

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!