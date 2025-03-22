Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filiz Akın'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Filiz Akın'ın vefatını duyduğunda büyük bir üzüntü yaşadı. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaşarak sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Başsağlığı Mesajında Duygusal İfadeler

Mesajında, "Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan, Akın'ın sanata kattığı değerlerin unutulmayacağını vurguladı.