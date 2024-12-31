Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Karşı Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik zorluklarla mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Konut, kira ve gıda sektörlerindeki fahiş fiyat artışlarına değinen Erdoğan, milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelenin 2025 yılında da kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntıların farkında olduklarını ve bu sorunların çözümü için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı. Ekonomik istikrarın sağlanması ve haksız kazanç elde edenler üzerinde baskı oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Bu bağlamda, hükümetin fiyat denetimleri ve sosyal yardımlarla milletin yanında olacağına dair söz verdi. Türkiye'nin ekonomik geleceği için atılacak adımların hayati önem taşıdığını belirten Erdoğan, vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye yönelik çalışmalara devam edileceğini söyledi.