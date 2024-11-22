Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar'daki Tarihi Petrol Keşfi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar'daki Petrol Keşfini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Petrolde daha önce terör nedeniyle arama yapamadığımız bölgelerden Gabar'da, tarihimizin en büyük petrol keşfine imza attık," dedi.

Tarihî Keşif

Bu açıklama, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için atılan büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Gabar bölgesindeki petrol rezervlerinin, ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.