Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımının yönetici ve oyuncularıyla bir araya geldi. Kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin spor alanındaki gelişimine dikkat çekti.

Erdoğan, son 23 yıl içerisinde Türkiye'yi sporun çeşitli branşlarında önemli bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayarak, "Altyapı, stadyum, spor tesisleri konusunda kulüplerimizin her zaman yanında olduk" dedi.

Galatasaray'ın Başarısı

Yıllardır Galatasaray'ın gösterdiği başarıyı tebrik eden Erdoğan, "Üst üste üçüncü kez Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak 25. şampiyonlukla 5. yıldızı armasına takma hakkı kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sezon boyunca Galatasaray'a destek olan taraftarları da unutmadı.

Erdoğan, "Galatasaray'ın ligdeki başarısıyla tarihe adını yazdırması, sporda istikrarın önemini bir kez daha göstermiştir" şeklinde konuştu.

Uluslararası Arenada Hedefler

Cumhurbaşkanı, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağına inandığını belirtti ve Türk milletinin takımlarından gurur duymaya devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Galatasaray Kulübü'nün 120 yıllık geçmişine ve sağladığı katkılara dikkat çekerek, "Vatan sevgisi ve dayanışma ile hareket eden Galatasaray, her alanda Türk milletini gururlandırmaya devam etmelidir" dedi.

Filistin Destek Mesajı

Galatasaray tribünlerinin, özellikle Avrupa lig müsabakalarında Filistinli kardeşlere verdiği desteği takdirle karşılayan Erdoğan, bu tavrı tarihin kaydedeceğini belirtti.

Erdoğan, Türk futbolunun kalitesinin artırılması ve marka değerinin korunması adına tüm kulüplerin birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hatıra Fotoğrafı ve Hediyeler

Kabulün sonunda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbolcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti. Erdoğan da çeşitli hediyeler vererek anı ölümsüzleştirdi.

Böylece, hem Galatasaray'a hem de Türk futbolunun geleceğine yönelik umut dolu mesajlar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbolculardan Lemina da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbolculardan Lemina da yer aldı.