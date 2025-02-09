Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: 'Siyonist Yönetimin Baskısı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Gazze Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist yönetiminin baskıları altında yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerileri sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, bu önerilerin ''bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur'' ifadesini kullanarak, uluslararası alandaki duruşlarını net bir şekilde açıkladı. ABD Yönetiminin Tavrı Yeni ABD yönetiminin Gazze konusundaki bakış açısını değerlendiren Erdoğan, Siyonist yönetimin çıkarlarının ön planda olduğunu vurgulayarak, bu tür yaklaşımların, bölgedeki barış ve huzura katkı sağlamadığını ifade etti.