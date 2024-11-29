Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için Ateşkes Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki durumu değerlendirerek, "İnsanlık daha fazla irtifa kaybetmeden Gazze'de de sürdürülebilir ateşkes bir an önce tesis edilmelidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda ilk günden beri güçlü bir duruş sergilediğine dikkat çekti.

Ateşkes Çağrısının Önemi

Erdoğan, yapılan açıklamalarla birlikte Türkiye'nin barış arayışında aktif rol aldığını ve milletlerarası toplumun da aynı yönde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Gazze'deki insani krizinin önüne geçmek adına atılması gereken adımların aciliyetine değinen Cumhurbaşkanı, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.