Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek: 'Hiç Kimse Gazzelileri Vatanlarından Çıkaramaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye destek vererek, Gazzelilerin vatanlarından çıkarılmalarının imkansız olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek: 'Hiç Kimse Gazzelileri Vatanlarından Çıkaramaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzelilere Destek Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki duruma dikkat çekerek, "Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez" açıklamasında bulundu. Bu ifadeler, Türkiye'nin Gazze halkına verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.

Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze'deki insanlık dramına daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye, tarih boyunca Gazzeli kardeşlerinin yanında yer alarak, bu zor günlerinde destek olmayı sürdürecek.

Erdoğan'ın Açıklamalarının Önemi

Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri, bölgedeki mevcut durumu ve Türkiye'nin politik duruşunu net bir biçimde göstermektedir. Türkiye'nin Gazze’ye olan desteği, özellikle son zamanlarda daha fazla önem kazanmaktadır.

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