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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Yardım Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yardımlar konusunda ASEAN üyelerine işbirliği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Yardım Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye yönelik yardımların artırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum" dedi. Bu ifadeleriyle ASEAN ülkelerinin dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Uluslararası İşbirliğinin Önemi

Erdoğan, Gazze'ye yardım ulaştırmanın yalnızca bir ülkenin sorumluluğu olmadığını, uluslararası işbirliği ile bu sorunun üstesinden gelinebileceğini ifade etti. Gazze'deki insani krizle ilgili olarak tüm dünya ülkelerinin harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Geleceğe Umutla Bakmak

Başkan Erdoğan, ASEAN ülkelerinin bir araya gelerek daha güçlü bir dayanışma sergilemesi durumunda, Gazze'ye yapılacak yardımların etkili olacağını da belirtti. Bu bağlamda, bölgedeki insanlara umut ışığı olmanın önemine vurgu yaptı.

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