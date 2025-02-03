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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazzeli Kardeşlere Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli mazlumlara destek çağrısında bulunarak, düzenli yardımların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazzeli Kardeşlere Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli Kardeşler İçin Destek Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Gazzeli kardeşlerimizi bu dönemde yalnız bırakmamamız gerektiğini ifade etti. Ramazan-ı Şerif öncesinde Gazzeli mazlumlara daha fazla destek olma çağrısını yineleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Yargı Reformu Hakkında Bilgiler Verdi

Erdoğan, son Kabine Toplantısı'ndan bu yana çeşitli il kongrelerinde teşkilatlarla bir araya geldiklerini ve bölgedeki gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirtti. 2025-2029 dönemini kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında bilgi veren Erdoğan, bu belgenin 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetle hazırladıklarını duyurdu. Özellikle trafik emniyetini tehlikeye atanlara ve silahla ateş edenlere yönelik cezaların artırılacağını vurguladı.

Ruanda ile İkili İlişkileri Güçlendiriyoruz

Türkiye-Ruanda ilişkilerine de değinen Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile gerçekleştirilen tarihi ziyareti ve imzalanan anlaşmaları hatırlattı. Afrikadaki iş birliği vurgusunu yineleyen Erdoğan, barış, adalet ve kalkınma için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Gazzeli Kardeşlerimize Yardım Eli Uzatmalıyız

Erdoğan, Hamas heyeti ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin Gazze halkına müteşekkir olduğunu aktardı. Gazzeli kardeşlerin dayanıklılığına dikkat çeken Erdoğan, “Gazzeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına, vatanlarına sahip çıkma iradelerini gördükçe onlara olan saygımız daha da artmaktadır” dedi.

Tarım ve Hayvancılığa Destek Projesi

30 Ocak'ta 1075 hakim ve savcının kura törenine değinen Erdoğan, tarım alanındaki projelerini de açıkladı. TİGEM işletmelerinden uygun maliyetlerle gebe büyükbaş hayvan temin edileceğini duyuran Erdoğan, “Hayvancılığı destekleme projeleri ile kırsalda kalkınmayı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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