Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi Olaylarına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarıyla ilgili tartışmalara yanıt verdi, özür dilemesi gerekenlerin kimler olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi Olaylarına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Olayları Üzerine Yorumları

Önemli bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarıyla ilgili yapılan tartışmalara net bir cevap verdi. Erdoğan, "Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa, bunlar elbette ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir," dedi. Bu sözleriyle konunun hassasiyetine dikkat çeken Erdoğan, demokrasi ve milli irade vurgusu yaptı.

Özür Tartışmalarına Son Nokta

Gezi olayları, Türkiye'de hala tartışma konusu olmaya devam ederken, Erdoğan'ın bu açıklaması, birçok kesimden farklı tepkiler aldı. Özellikle siyasi arenadaki bu tür mesajların önemi yeniden gündeme gelmiş oldu.

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