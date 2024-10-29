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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü bir Türkiye için millete ve Allâh’a güveniyoruz dedi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son değerlendirmelerde, ülkenin geleceği için önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Allah'ın yardımı, milletimizin feraseti ve ülkemizin siyasi, askeri gücü sayesinde girdiğimiz yeni dönemden Cumhuriyetimizi daha güçlenmiş çıkartmak azmindeyiz" dedi.

Büyüyen Türkiye İçin Vizyon

Erdoğan, Türkiye'nin güçlü bir liderlik anlayışı ile ilerleyeceğini ve milletin desteği ile hedeflerine ulaşacağını belirtti. Bu yeni dönemde farklı alanlarda atılacak adımlar ile Cumhuriyet'in hedeflerinin daha da yükseğe taşınacağını vurguladı.

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