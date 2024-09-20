DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,12%
ALTIN
2.863,78 -1,31%
BITCOIN
2.143.331,47 0,39%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Güçlerine Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerinin milletle arasına girmeye çalışanlara karşı kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Güçlerine Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Güçlerine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada polis ve jandarma teşkilatının önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Muhafaza ettiğimiz düzen ve toplum huzuru için güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tehditlere Karşı Birlik Mesajı

Erdoğan, "Milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak güvenlik güçlerinin yanında durma kararlılığını dile getirdi. Milletin Birliği ve Güvenliği Önceliğimizdir

Cumhurbaşkanı, güvenlik güçlerinin iradesine destek vererek, toplumdaki birliği koruma vurgusunu yineledi.

İLGİLİ HABERLER

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
2
Ketaib Hizbullah Komutanı Şam'da Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu Beyrut’a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi
4
İsrail Yönetimi UCM'ye İtirazda Bulundu
5
Uzmanlardan Lübnan'daki Saldırı ve Akıllı Telefonlar Üzerine Değerlendirme
6
Küresel Açlık Sorunu: 282 Milyon İnsan Acil Tehdit Altında
7
İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış