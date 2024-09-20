Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Güçlerine Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Güçlerine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada polis ve jandarma teşkilatının önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Muhafaza ettiğimiz düzen ve toplum huzuru için güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tehditlere Karşı Birlik Mesajı

Erdoğan, "Milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak güvenlik güçlerinin yanında durma kararlılığını dile getirdi. Milletin Birliği ve Güvenliği Önceliğimizdir

Cumhurbaşkanı, güvenlik güçlerinin iradesine destek vererek, toplumdaki birliği koruma vurgusunu yineledi.