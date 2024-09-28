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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhracat Açıklaması

Erdoğan, son 15 yılda Türkiye'nin ihracatının %31'inin uluslararası sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhracat Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İhracat Rakamları Üzerine Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ihracatında önemli bir yer tutan uluslararası sermayeli şirketlerin katkılarına dikkat çekti. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Son 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık %31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı," ifadelerini kullandı.

İhracattaki Değişim ve Etkileri

Bu verilerin Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve uluslararası ticaretteki yerinin güçlenmesi açısından büyük bir gösterge olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülke ekonomisinin gelişimi için uluslararası yatırımların önemine de değindi.

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