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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Önemli Katılım: İhracat Rakamları ve Necip Fazıl Ödülleri Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde ihracat rakamlarını açıklayacak, ardından Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 01:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Önemli Katılım: İhracat Rakamları ve Necip Fazıl Ödülleri Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İki Önemli Etkinlikte Bulunuyor

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da önemli iki etkinliğe katılacak. Öğle saatlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "2024 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programı"na katılacak. Bu programda Türkiye'nin ihracat hedefleri ve stratejileri üzerinde detaylı bilgiler verilecek.

Necip Fazıl Ödülleri Töreni

Ayrıca akşam saat 19:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Necip Fazıl Ödülleri Töreninde de yer alacak. Bu tören, edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan isimlerin onurlandırıldığı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Erdoğan'ın katılımı, her iki etkinlik için de büyük bir önem taşıyor ve Türkiye'nin geleceğine dair mesajlar vermesi bekleniyor.

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