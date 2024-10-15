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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IRF 2024 Dünya Kongresi'ne Video Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma yatırımları hedeflerini IRF 2024 Dünya Kongresi'nde duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IRF 2024 Dünya Kongresi'ne Video Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IRF 2024 Dünya Kongresi'ne Video Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2024 Dünya Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi. Mesajında ulaştırma alanındaki yatırımlarını ve hedeflerini açıkladı.

Yol Yatırımları ve Gelecek Hedefleri

Erdoğan, ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerini 'durmak yok, yola devam' anlayışıyla sürdüreceklerini belirtti. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğunu 38 bin kilometreye, otoyol uzunluğunu ise 8 bin 300 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Teşekkür Mesajı ve Kongrenin Önemi

Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF) başarılı çalışmalarını vurgulayan Erdoğan, kongreye emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Bağlantı ve Sürdürülebilirlik Teması

Bu yılki kongrede 'Hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz, herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar' temasının seçilmesini olumlu bulduğunu kaydeden Erdoğan, yolun medeniyet ve kalkınma ile olan ilişkisine dikkat çekti.

Büyük Projeler ve Başarılar

Trafik ve ulaşımda ulaşılan başarıları sıralayan Erdoğan, Avrasya Tüneli, Sabuncubeli Tüneli gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve Türkiye'nin mevcut yol ağının büyüklüğünü vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin ulaşım alanındaki iddiasını sürdürerek projelere hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

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