Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam'ın Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam'ın Barış Anlayışına Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dininin barış ve hoşgörü üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, bu yüce değerlerin önemine dikkat çekti.

Erdoğan: "Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı. Kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız," şeklinde konuştu.

Bu açıklama, dinin barışçıl yönünün ön planda tutulması gerektiğini ve toplumda ayrımcılığa neden olan yaklaşımlara karşı durulması gerektiğini ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 2) ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (solda), Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağ 3), Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama (sol 2) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 2) ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (solda), Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağ 3), Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama (sol 2) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye'nin desteğiyle Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edilen Namazgah Camisi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye'nin desteğiyle Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edilen Namazgah Camisi'nin açılışına katıldı.