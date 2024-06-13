Bist 100
10.421,03 2%
DOLAR
32,3 -0,04%
EURO
35,08 0,36%
ALTIN
2.390,54 -0,52%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya teşekkür ve İsrail'e tepki! "Ateşkese kan dökerek cevap verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı ve İspanya Başbakanı Sanchez'e Filistin'e yönelik tutumu nedeniyle teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya teşekkür ve İsrail'e tepki! "Ateşkese kan dökerek cevap verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e Teşekkürler, İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki iş birliğinin önemine değinen Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin'e yönelik tutumunu övdü.

İspanya ile Ekonomik İş Birliği Vurgusu

Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekerek, "Ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ekonomik ilişkilerimiz kazan-kazan esaslı olmalı. İspanya ile ticareti geliştirmeliyiz," ifadelerini kullandı. Erdoğan, ticaret hacminin 2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında olduğunu, geçtiğimiz yıl ise 19.2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, İspanyol yatırımcıları Türkiye'ye davet etti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni ortaklıklarla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Katliamlar ve İsrail'e Sert Tepki

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Erdoğan, "Gazze'de insanlar göz göre göre katledildi. Mülteci kampları bombalandı. Masum siviller kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız," dedi. Erdoğan, İsrail'in ateşkese öldürerek yanıt verdiğini belirtti ve 16 bini çocuk olmak üzere 37 bin insanın göz göre göre katledildiğini ifade etti.

İspanya Başbakanı Sanchez'e Övgü

Erdoğan, İspanya'nın, İsrail mezalimine karşı takındığı tutumu takdirle karşıladıklarını belirterek, "Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir," dedi. Erdoğan, Sanchez'i şahsı ve milleti adına tebrik etti.

Ekonomik İş Birliği ve Vize Sorunları

Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmemesinin ve iş insanlarına uygulanan katı vize kurallarının iki ülkenin potansiyelini tam kapasite kullanmasını engellediğini belirtti. Türkiye'nin milli gelirinin 1.1 trilyon doları aştığını ve ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüme kaydedildiğini ifade eden Erdoğan, özellikle savunma sanayine vurgu yaparak, İHA'ların yaygınlaştırılmasıyla Türkiye'nin çok daha farklı bir konuma geleceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Hafızayı canavara çeviren 100 yıllık baharat! Bir kez yiyen hiçbir şeyi unutmuyor

Hem asgari ücretli hem emekli bayram edecek! O tarihlerde bayram ödemesi geliyor

Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! O rakamı görmeye hazır olun

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 20.000 TL ödeme! Meclis imzayı attı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

O tarihe kadar giden emekliye, maaşına ek destek! Temmuz ayında 5.000 TL ödenecek

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 20.000 TL ödeme! Meclis imzayı attı

PTT’ye TCKN ile giden emekliye destek! Yüzde 20 indirim ile emeklinin gözbebeği oluyor.

Hem asgari ücretli hem emekli bayram edecek! O tarihlerde bayram ödemesi geliyor

Mini EYT paketi yola çıktı! 10 yıl prim yetecek: SGK giriş yılına dikkat

Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! O rakamı görmeye hazır olun

Hafızayı canavara çeviren 100 yıllık baharat! Bir kez yiyen hiçbir şeyi unutmuyor

Cumhurbaşkanından emekliye 10.000 TL ödeme jesti! IBAN'ı olan parayı kapar

İçişleri Bakanlığı personel alımını duyurdu! KPSS puanı olana iş kapısı aralandı

Bayrama 3 kala yüzde 35 zam açıklandı! Sürpriz zam ilk maaşa yansıyacak

Devlet her eve 5000 TL yardımı başlattı! Dar gelirliye sürpriz ödeme geldi