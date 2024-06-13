Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya teşekkür ve İsrail'e tepki! "Ateşkese kan dökerek cevap verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e Teşekkürler, İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki iş birliğinin önemine değinen Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin'e yönelik tutumunu övdü.

İspanya ile Ekonomik İş Birliği Vurgusu

Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekerek, "Ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ekonomik ilişkilerimiz kazan-kazan esaslı olmalı. İspanya ile ticareti geliştirmeliyiz," ifadelerini kullandı. Erdoğan, ticaret hacminin 2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında olduğunu, geçtiğimiz yıl ise 19.2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, İspanyol yatırımcıları Türkiye'ye davet etti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni ortaklıklarla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Katliamlar ve İsrail'e Sert Tepki

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Erdoğan, "Gazze'de insanlar göz göre göre katledildi. Mülteci kampları bombalandı. Masum siviller kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız," dedi. Erdoğan, İsrail'in ateşkese öldürerek yanıt verdiğini belirtti ve 16 bini çocuk olmak üzere 37 bin insanın göz göre göre katledildiğini ifade etti.

İspanya Başbakanı Sanchez'e Övgü

Erdoğan, İspanya'nın, İsrail mezalimine karşı takındığı tutumu takdirle karşıladıklarını belirterek, "Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir," dedi. Erdoğan, Sanchez'i şahsı ve milleti adına tebrik etti.

Ekonomik İş Birliği ve Vize Sorunları

Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmemesinin ve iş insanlarına uygulanan katı vize kurallarının iki ülkenin potansiyelini tam kapasite kullanmasını engellediğini belirtti. Türkiye'nin milli gelirinin 1.1 trilyon doları aştığını ve ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüme kaydedildiğini ifade eden Erdoğan, özellikle savunma sanayine vurgu yaparak, İHA'ların yaygınlaştırılmasıyla Türkiye'nin çok daha farklı bir konuma geleceğini belirtti.