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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklamaları

Erdoğan, İsrail'in saldırılarının sadece Filistin ve Lübnan'ı değil, bölgesel istikrarı da hedef aldığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. Erdoğan, "İsrail, sadece saldırdığı Filistin ve Lübnan'ın istikrarını hedef almıyor. Oradaki yangının çevreye etkilerinin olması için de uğraşıyor," dedi.

Bölgesel İstikrar ve Güvenlik

Erdoğan, açıklamalarında bölgedeki çatışmaların ve gerilimlerin daha geniş etkilere yol açabileceğine dikkat çekti. Bu tür eylemlerin, sadece yerel düzeyde değil, bölgesel barış ve güvenlik üzerinde de olumsuz yansımaları olacağını vurguladı.

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