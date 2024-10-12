Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. Erdoğan, "İsrail, sadece saldırdığı Filistin ve Lübnan'ın istikrarını hedef almıyor. Oradaki yangının çevreye etkilerinin olması için de uğraşıyor," dedi.

Bölgesel İstikrar ve Güvenlik

Erdoğan, açıklamalarında bölgedeki çatışmaların ve gerilimlerin daha geniş etkilere yol açabileceğine dikkat çekti. Bu tür eylemlerin, sadece yerel düzeyde değil, bölgesel barış ve güvenlik üzerinde de olumsuz yansımaları olacağını vurguladı.