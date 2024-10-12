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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in barışa tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in hem bölgesel hem de küresel barışa yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Barışın Korunması İçin Çözüm Çağrısı

Erdoğan, uluslararası topluma seslenerek, "İsrail, barışın önündeki en somut engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu tehdidi, dünya barışını koruma sorumluluğunu üstlenen ülkelerin bir an önce sonlandırması gerekiyor" dedi.

Bu açıklama, dünya genelindeki dikkatleri yeniden İsrail ve Filistin meselesine çekmiş durumda. Süregelen çatışmalar ve barışa yönelik yetersiz çözümler, bu tür açıklamaların önemini artırıyor.

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