Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırıları sonucu 50 bin masumun hayatını kaybettiğini ifade ederek, bu durumu kınadı. Erdoğan, "50 bin masumun katilinin sorumlusu, İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir. Ancak, İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar," şeklinde konuştu.

Uluslararası Destek Eleştiriliyor

Bu açıklamalar, İsrail'in uluslararası işgallerine karşı artan tepkiyle çelişmeden geldi. Erdoğan, uluslararası kamuoyunun bu duruma sessiz kalmamasının önemine vurgu yaptı.