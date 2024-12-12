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Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması: Başkent Savunma Komutanlığı Arandı

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Başkent Savunma Komutanlığı'nda arama yapıldı. Devlet Başkanı Yoon'un ilanı tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:42
Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması: Başkent Savunma Komutanlığı Arandı

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması Başladı

Güney Kore'de, Başkent Savunma Komutanlığı'nda sıkıyönetim soruşturması kapsamında arama yapıldı. Bu arama, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı ile bağlantılı olarak gerçekleştirildi.

Olayın Arka Planı

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim soruşturması çerçevesinde yapılan bu arama, özel savcılık ekibi tarafından yürütüldü. Yetkililer, konuyla ilgili materyallere erişim sağlamak amacıyla burada incelemelerde bulundu.

Yoon'un Sıkıyönetim İlanı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Yoon, bu kararı alırken muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçladı. Sıkıyönetim ilanının temel gerekçesi, "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal özgürlük düzenini korumak" olarak gösterildi.

Ulusal Meclis ile Yaşanan Gelişmeler

Sıkıyönetim sonrası, Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunması çağrısında bulundu. Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda 190 milletvekilinin oyuyla sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge kabul edildi. Bu oylama sonucunda, Sıkıyönetim Başkanlık Ofisi tarafından sıkıyönetimin "hükümsüz" hale geldiği açıklandı.

Yoon Hakkında Soruşturma

Söz konusu sıkıyönetim ilanı ve sonrasındaki gelişmeler, Seul Yüksek Savcılığı tarafından "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen bir soruşturmayı tetikledi. Bu kapsamda Yoon, "şüpheli" olarak tanımlandı ve yurt dışı seyahat yasağı getirildi.

Ayrıca, Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilan edilmesi nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" öngören bir karar tasarısını kabul etti.

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