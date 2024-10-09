Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Saldırılarına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sert Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in sivil halka yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yönelik sert ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Tarih, elinde on binlerce çocuğun, kadının ve sivilin kanı olan bir canavarı ayakta alkışlayanları asla affetmeyecektir" diyerek, bu durumu kınadı.

Uluslararası Tepki Çığ Gibi Büyüyor

Erdoğan'ın açıklamaları, uluslararası kamuoyunda büyük yankı bulurken, birçok ülke ve insan hakları örgütleri de İsrail'in saldırılarını kınamaktadır.