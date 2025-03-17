Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Boks Takımına Teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporculara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Boks Takımına Teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcuları selamlayarak başarılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında şampiyonada derece elde eden kadın sporcuların isimleri ve fotoğrafları da yer aldı, böylece bu başarıların daha geniş bir kitleye ulaşması sağlandı.

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