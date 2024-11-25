Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddet Mesajı: 'Şiddetsiz Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddet Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara yönelik şiddete karşı net bir duruş sergileyerek, şunları ifade etti: "Kadınlara dönük şiddete hiçbir suretle geçit vermeyen şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar bu yolda sabırla yürüyeceğiz."

Şiddetsiz Bir Gelecek İçin Kararlılık

Erdoğan, bu konuda atılacak adımların önemine dikkat çekerek, toplumsal huzuru sağlamak ve kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırma hedefinde kararlı olmaya devam edeceklerini belirtti.

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