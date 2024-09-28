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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz Rize-Ayder Forumu Mesajı

Erdoğan, Karadeniz'in lojistik potansiyelini vurgulayarak, forumun önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz Rize-Ayder Forumu Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, hükümetinin son 22 yılda ulaştırma alanında yaptığı yatırımların meyvelerini toplayacak yeni bir döneme girdiklerini açıkladı. 'Karadeniz Bölgesi'nin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum.' ifadesini kullanan Erdoğan, forumun başarısından umutlu olduğunu dile getirdi.

Forum Katılımcılarına Selam

Video mesajında yurt dışından gelen uzmanlara 'Hoş geldiniz.' diyen Erdoğan, forum kapsamında gerçekleşecek verimli tartışmalara inandığını belirtti. Salgın hastalıklar ve bölgesel krizlerin, lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınmadaki önemini yeniden hatırlattığını vurguladı.

Rize'deki İyidere Lojistik Merkezi

Erdoğan, Rize'deki İyidere Lojistik Merkezi gibi projelerin bölgedeki ticaretin gelişimine olan katkısını önemle vurguladı. 'Karadeniz coğrafyasında tüm ülkelerde ticareti geliştirecek lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç var.' dedi.

Bölgenin Jeostratejik Önemi

Karadeniz’in ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesiyle bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağına dikkat çeken Erdoğan, etkin ulaşım koridorları ve enerji yollarının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 'Bu yeni dönemde Karadeniz Bölgesi'nin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum.' diyerek sözlerini tamamladı.

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