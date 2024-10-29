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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlılık Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke güvenliği için her türlü tehditin ortadan kaldırılacağına yönelik güçlü bir mesaj verdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlılık Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke güvenliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz," dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin güvenlik politikalarındaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor. Ülkenin güvenliği için atılacak adımların tam bir irade ile gerçekleştirileceği mesajını veren Erdoğan, ulusal güvenliğin her şeyin önünde geldiğini vurguladı.

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