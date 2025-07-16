Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Talimat!

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği istişare kampından, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Kredi kartı borçları ve fahiş banka komisyonları nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdiği talimatlarla ekonomik gündemi değiştirme potansiyeline sahip bir adım attı.

Önemli Buluşma

Hafta sonu AK Parti'nin siyasi karargahı konumundaki Kızılcahamam'da gerçekleştirilen değerlendirme kampı, parti içindeki en üst düzey isimlerin katılımıyla yapıldı. Bu buluşma, klasik sunumların yerini interaktif oturumların aldığı farklı bir formatla gerçekleşti. Milletvekilleri, bakanlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan sorular yöneltti. Bu oturumlar, vatandaşın ekonomik sorunlarına çözüm bulmak adına kritik bir fırsat sundu.





Erdoğan, Sorunları Dinledi

Basına kapalı oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine “Bütün düşüncelerinizi aktarmanızda ve soruları sormanızda fayda var” diyerek açık bir ilişki kurdu. Alınan geri bildirimler arasında, güvenlik, toplum ve ekonomi gibi başlıklar öne çıktı. Ekonomi oturumunda, bankaların yüksek kredi kartı komisyonlarında ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekildi.

Kredi Kartı Komisyonları Üzerine Çalışmalara Başlanacak

Vekiller, artan enflasyon ve faiz oranlarının etkisiyle vatandaşların üzerindeki yüklerden bahsetti. Özellikle bankaların kredi kartı işlemleri ve gecikme faizlerinden aldığı yüksek komisyonlar ile ilgili yoğun eleştirilerde bulunuldu. Milletvekilleri, “Bankaların aldığı komisyonlar vatandaşı perişan ediyor, bu duruma bir çözüm bulunmalı” şeklindeki taleplerini Erdoğan’a iletti.

Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e Açık Talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu şikayetleri dinleyerek Bakan Şimşek'e net bir talimat verdi. Erdoğan, “Bu konu üzerinde çalışın” diyerek, bankaların aldığı yüksek komisyonlar konusunda bir çözüm geliştirilmesini istedi. Bu talimat, istişare kampının önemli bir sonucu olarak tarihe geçti.