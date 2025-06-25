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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama: İsrail'e Gazze İle İlgili Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e Gazze'deki tavırlarını değiştirmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama: İsrail'e Gazze İle İlgili Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki tutumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'i, Gazze'de sergilediği mevcut tavırdan vazgeçmeye davet ettiklerini belirtti.

Erdoğan'ın bu çağrısı, uluslararası topluma yönelik bir mesaj niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı, Gazze'deki insani kriz ve sorunun çözümüne dair beklentilerini vurgulayarak, İsrail'in tutumunu değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

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