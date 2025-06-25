Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama: İsrail'e Gazze İle İlgili Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki tutumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'i, Gazze'de sergilediği mevcut tavırdan vazgeçmeye davet ettiklerini belirtti.

Erdoğan'ın bu çağrısı, uluslararası topluma yönelik bir mesaj niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı, Gazze'deki insani kriz ve sorunun çözümüne dair beklentilerini vurgulayarak, İsrail'in tutumunu değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de World Forum'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de World Forum'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.