Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küçükçekmece saldırısını yapanlardan birinin yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için Tekirdağlılara destek istedi. Erdoğan, seçmenlere saygı duyduklarını ve birlik beraberlik mesajı verdi. Erdoğan'ın miting konuşmasında dikkat çeken satır araları ise şu şekilde:

AYIRAN DEĞİL BİRLEŞTİREN BİR SİYASET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenlere saygı duyduklarını ve onları aşağılamadıklarını söyledi. Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, onların kibirli ve haksız bir dil kullandıklarını belirtti.

"Kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart’ta telafi etmeye var mıyız? 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Engeller varsa aşacağız. Hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimize hürmetsizlik etmeyeceğiz. Biz ayıran değil birleştiren anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz."

CHP'YE AĞIR ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, milletin değerlerine ve Anadolu insanına saygı duymadıklarını, terör örgütleriyle işbirliği yaptıklarını ve seçim kazanmak için kapalı kapılar ardında pazarlık yaptıklarını söyledi. Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye karşı durmaya çağırdı.



"CHP’nin tarihi milletin değerleri ile kavga etmenin tarihidir. Anadolu insanını hürmete layık görmediler. Her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Kandildeki terör baronları bunlar için oy istedi. 50 gün sonra bunlara gereken cevabı vermeye hazır mıyız. Bugün de kapalı kapılar ardında demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların millete saygıları yok."

DEPREMZEDELERE HAKARET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'yi eleştirerek, Bazı siyasetçilerin deprem mağdurlarına saygısızlık ettiklerini kendi hatalarını kabul etmediklerini dile getirdi ve seçim sonuçlarını CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklediler.

"Bunlarda Türkiye’yi büyütmek, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir şey yok. Bunlarda vatandaşa tepeden bakma özelliği var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri verme hainliği var. Tek parti faşizmini özlüyorlar."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece'de AK Parti seçim çalışmasına yapılan silahlı saldırıyı kınadı ve sorumluların yakalanacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca 6 Şubat depreminin yıl dönümünde depremzedelerle buluştu ve konut dağıtımı yaptı.