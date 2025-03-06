Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Güç Rekabetine Dikkat: 'Etki Altındayız!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki güç rekabetinin etkilerini vurguladı. 'Hadiseleri tribünden seyretme lüksüne sahip değiliz' dedi.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Güç Rekabetine Dikkat: 'Etki Altındayız!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel güç rekabetinin bölgede yarattığı etkiler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, uzun süredir devam eden bu rekabetin Türkiye'nin iç ve dış politikalarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Küresel güç rekabeti bölgemizde cereyan ettiği için her türlü gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Hadiseleri tribünden seyretme lüksüne sahip değiliz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Türkiye'nin uluslararası alandaki aktif rol üstlenmesine ve olaylara kayıtsız kalınamayacağına dair bir uyarı niteliği taşımakta.

Bölgede yaşanan jeopolitik gelişmeler ve uluslararası ilişkilerdeki değişimlerin Türkiye'nin stratejik kararlarını etkilediği görülüyor. Erdoğan'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin dış politikada daha proaktif bir yaklaşım benimsediğinin altını çizmektedir.

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