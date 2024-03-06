Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya önemli açıklamalar: Malatyalılara müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya mitinginde yaptığı konuşmada, Malatya halkına teşekkür ederek, Mayıs ayındaki seçimlerde elde ettikleri büyük destekten bahsetti. Şehirde devam eden deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını anlatan Erdoğan, 2024 yılına kadar 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarına ve darbe girişimine rağmen hedeflerinden sapmadan mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket edeceğini ifade ederek, partisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya mitinginde yaptığı açıklamalarda, özverili çalışmalarından dolayı Malatya halkına teşekkür etti. Malatya'nın gösterdiği destekle büyük bir zafer elde ettiklerini belirten Erdoğan, Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda %72, milletvekilliğinde %69 destek aldıklarını hatırlattı.

Erdoğan, 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, şehrin deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarına değindi. Şehirde devam eden konut inşaatları hakkında bilgi veren Erdoğan, 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Ayrıca, Malatya'nın depremle sarsılan tarihine vurgu yaparak, Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırıları ve darbe girişimine rağmen hedeflerinden sapmadan mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket edeceğini vurgulayarak, partisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

TIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT MÜJDESİ

Deprem bölgesindeki faaliyetlere yönelik bilgi veren Erdoğan, binden fazla şantiyede 110 bin personelle çalıştıklarını, 46 bin konutu şu ana kadar teslim ettiklerini ve ay sonuna kadar bu sayıyı 75 bine çıkaracaklarını açıkladı. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin konutun daha hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını belirten Erdoğan, yerinde dönüşüm projelerine olan başvuruların 255 bini geçtiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırıları, darbe girişimi ve deprem felaketi sonrasında ülkenin karşılaştığı zorluklara rağmen hedeflerinden sapmadan mücadele ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Erdoğan, Malatya'nın şahit olduğu bu birlikteliğin zaferle sonuçlanacağını söyledi.

Erdoğan, belediye başkanlığı seçimlerine de değinerek, Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket edeceğini ve AK Parti'nin belediyecilikteki tecrübesini kimseyle tartışmayacaklarını ifade etti. Ancak, partisinin eski üyelerini aday göstererek sadece kendilerine kaybettirmek için çalışan partilere de tepki gösterdi. Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu ve herkesin istediği yerde siyaset yapabileceğini belirten Erdoğan, ancak kendi ittifaklarına ve partilerine karşı yapılan bu tür çabaları kabul etmeyeceklerini vurguladı. Erdoğan, siyasetlerinin eser ve hizmet odaklı olduğunu bir kez daha dile getirdi.