Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mazlum Ülkeler Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası rolünü vurgulayarak mazlum ülkelerin Türkiye'nin çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mazlum Ülkeler Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların Umudu Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekti. Erdoğan, "Kendi ülkelerine miyop bakanlar burunlarının ucundaki gerçeği göremese de Asya'dan Afrika'ya tüm mazlumlar Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının bilincinde" sözleriyle, Türkiye'nin mazlum ülkelere destek sağlama çabasını vurguladı.

Erdoğan’ın ifadeleri, Türkiye'nin dünya genelindeki insani yardım projeleri ve siyasi duruşunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Mazlum ülkelerin Türkiye'ye duyduğu güven ve umudun altını çizen Erdoğan, uluslararası dayanışmanın gerekliliğine değindi.

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