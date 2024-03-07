Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersinlilere müjde! Mersin mitinginde duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde yaptığı konuşmada şu önemli noktalara vurgu yaptı:

- Sevgili Mersinliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mersin'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

- Mersin, Türkiye Yüzyılı'nın öncülüğünü üstlenecektir. Cumhur İttifakı'na gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.

- Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Hayata geçirdiğimiz kalkınma adımları ile Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk.

- CHP Belediyesi Mersin'e hiçbir şey vermedi. Daha bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz.

- Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından tahammül edemeyenleri görüyoruz.

- Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı olanlara karşı Mersin'in birlik ve beraberlik içinde destan yazmasını istiyoruz.

- Muhalefet sadece bizim ülkemizde dünyada rakipleriyle değil kendi kendileriyle uğraşana seçim kazanmaya çalışan bir yapıdır.

- Mersin, bu zübük siyasetçileri sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu kıyafetsiz muhterislerin devrini kapatalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin mitingindeki konuşmasıyla ilgili ayrıntılar gelecek...