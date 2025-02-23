Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye Övgü: Türk Siyasi Tarihine İz Bıraktılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhur İttifakı çatısı altındaki birlikteliklerin, ülkenin kronik sorunlarının çözümünde sağladığı katkılara dikkat çekti.

Erdoğan, "MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik sorunlarının çözümünde ön açıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine ismini yazdırmıştır," diyerek, bu ortaklığın önemi üzerinde durdu.

Bu açıklama, MHP'nin Türk siyasetindeki rolüne yönelik bir takdir ifadesi olarak değerlendiriliyor ve ittifakın geleceği üzerine düşünceleri yeniden gündeme getirdi.