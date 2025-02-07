Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Güvenlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli güvenliğe yönelik tehditlerle ilgili önemli ifadelerde bulundu.

Şehit Aileleri ve Gazilerimize Söz Verdi

Erdoğan, "Milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak şekilde sürdüreceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Bu açıklama, Türkiye'nin güvenlik politikaları açısından önemli bir duruşu temsil ediyor. Cumhurbaşkanının vurgusu, ulusal güvenliği sağlamanın yanı sıra, kahramanlarımızın ailelerine duyulan saygıyı da pekiştiriyor.