Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alım Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz 2025 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından beklenen personel alımı müjdesini açıkladı. Bu gelişme, Ankara'dan yüz binlerce adayı heyecanlandırdı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde, adalet sistemine güç katacak 20 bin yeni personel alımı için resmi olarak düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Personel Alımının Detayları

Toplantının en dikkat çekici sonuçlarından biri olan bu alımlar, adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkili verilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Erdoğan, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için ilave bir adım atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na yapılacak alımlar hakkında detay verme gereği de duydu. Şunları ifade etti: "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailemize katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum."