Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı'nda Düzensiz Göç ve Ekonomi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası Ticaret Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Düzensiz göç baskısıyla herkesin yüzleştiğini belirten Erdoğan, "Düzensiz göç baskısıyla yüzleşen her devlet gibi Türkiye de illegal göç akınlarıyla mücadelesini tavizsiz sürdürecektir. Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz bilip koruyacağız ve ilave tedbirlerle daha da tahkim edeceğiz." dedi.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuarda göç olgusuna dair tarihi ve kültürel bir perspektifle yaklaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak göç olgusuna çok boyutlu bir şekilde, özellikle insani değerleri merkeze alan bir yaklaşımla bakmak zorundayız." diyerek bu meseleye daha sağlıklı bir zemin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, göç konusunun sadece güvenlik ekseninde ele alınmasının doğru olmadığını belirtti ve sığınmacılar için gönüllü geri dönüşlerin önemini vurguladı. "Suriye'de huzur ve güven ortamı güçlendikçe, gönüllü geri dönüşler de hızlanacaktır. Fakat kör husumetlerden kaçınarak bu süreci yönetmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Ayrıca Erdoğan, "Sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili nefret söylemlerine ve provokasyonlara 'eyvallah' diyemeyiz. Hiç kimse Türkiye'yi dar bir sığlığa hapsedemez." ifadelerine yer verdi.

B global ekonomik durum ve ticaretin gelişimi hakkında da bilgiler veren Erdoğan, "Salgın sonrası küresel ekonomide ciddi bir şok yaşandı. Türkiye bu zorluklara rağmen %5,1 büyüme kaydetti ve ekonomik büyüklüğümüz 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldi." dedi.

2024 yılı için daha olumlu tahminlerde bulunan Erdoğan, yıllık büyüme oranlarının 2024 sonunda 13 bin 243 dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Ticaret hacminde ve ihracatta kaydedilen artışların Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulduğunu gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, MÜSİAD üyelerinin bu süreçteki katkılarını da vurgulayarak, "MÜSİAD'a yeri doldurulamaz katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Helalinden kazanmayı ilke edinen MÜSİAD ile iftihar ediyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.