Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Rutte ile Kritik Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşme, bölgesel ve küresel konuların detaylı bir şekilde ele alındığı bir platform oldu.

Taraflar, bölgesel güvenlik meseleleri ve uluslararası işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundular. Özellikle, güvenlik ve savunma politikaları üzerine yapılan değerlendirmelerin, NATO'nun gelecek stratejileri açısından önemli olduğu vurgulandı.

Böylece, Türkiye'nin NATO içindeki rolü ve stratejik ortaklık ilişkileri bir kez daha ön plana çıkmış oldu.