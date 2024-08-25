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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman Yangınlarıyla Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısında orman yangınlarıyla mücadeledeki başarıları ve güncel durumu anlattı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman Yangınlarıyla Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından milletle bir araya geldi. 27 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracıyla Türkiye'nin tarihinin en güçlü Yeşil Vatan ordusuna sahip olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin Anılması

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü anmak amacıyla Ahlat'ta toplandıklarını ifade ederek, "Bu tarihi kabine toplantısı ile Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik" dedi.

Savunma Sanayindeki Gelişmeler

Toplantıda, Türkiye'nin savunma kapasitesini artıracak kararlar alındığını ve yerli savunma projelerinde büyük ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı. Ayrıca, Çelik Kubbe projesinin ayrıntılarının da masaya yatırıldığını açıkladı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle yüzleşirken karşılaştığı orman yangınları sorununa da dikkat çekti. Orman yangınlarıyla etkin mücadele için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.

Erdoğan, "Yangınlarla mücadele için oluşturduğumuz orman ordusu, hava araçlarımız ve İHA'larımız ile yangının etkilerini minimize etmeye çalışıyoruz. 2022'de orman yangınlarıyla mücadelede hızımızı artırdık, yangının ilk müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya indirdik" şeklinde konuştu.

Mevcut Yangın Durumu ve Çalışmalar

Son günlerde çıkan yangınlara da değinen Erdoğan, 15-19 Ağustos tarihleri arasında yaşanan yangınlara müdahale için 1640 saatlik hava araçları mesaisi yapıldığını ve kara ekiplerinin 3 milyon kilometre yol kat ettiğini söyledi. 25 bin 472 ton suyun yangınlara havadan atıldığını açıkladı ve tüm ekiplerin bu süreçte büyük bir fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, bu zorlu mücadelede orman personelinin özverisine dikkat çekerek, "Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

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