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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT gösterilerine karşı duruşunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olimpiyat Oyunları'ndaki Ahlaksızlığa Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında yaşanan ahlaksız durum hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Ahlaksızlığın Boyutları Ortaya Çıktı

Erdoğan, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi." diyerek yaşananların Türkiye açısından önemli bir tehlike olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Mazlumların Yanında Olması Vurgusu

Erdoğan, tarihi bir perspektifle, "Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi mazlumların yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Bizim için zalimin de mazlumun da kimliğinin bir önemi yoktur." dedi. Özellikle Filistin halkına destek verileceğinin altını çizen Erdoğan, "Türkiye, mazlumların yanındadır ve bunu vicdanlı bir tavırla sürdürmeye devam edecektir," dedi.

LGBT'nin İnsanlığa Karşı Savaş Açtığını Belirtti

Cumhurbaşkanı, "LGBT lobisinin, çocukları hedef alan bir dayatmayı sürdürdüğünü" belirterek, bunun "aile ve insan nesline çok yönlü bir savaş" olduğunu ifade etti. "Akıl ve izan sahibi herkesin LGBT zorbalığına direnmesi ulvi bir görevdir," diyen Erdoğan, bu konudaki kararlılıklarını yineledi.

Hayvan Hakları Konusuna Dikkat Çekti

Erdoğan, konuşmasında sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine de değinerek, Meclis'in bu konuda duyarlı davrandığını ifade etti. "Başıboş köpek meselesini, hükümet, yerel yönetimler ve hayvanseverler iş birliğiyle kısa sürede hal yoluna koyacaktır," dedi.

Bu açıklamalar, Erdoğan’ın siyasi duruşunun ve aile değerlerinin korunması konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

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