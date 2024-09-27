Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi Kutlaması

Preveze Deniz Zaferi'nin Anlamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihimizin önemli zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü sosyal medyadan duyurdu. Bu mutlu gün, aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Günü olarak da kutlanmaktadır.

Sosyal Medyadan Mesaj

Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum."

Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları

Bu özel günde, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin önemi ve geçmişteki başarıları bir kez daha hatırlanmakta ve kutlanmaktadır.