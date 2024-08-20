Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Gürdoğan İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetinin önemli isimlerinden ve AK Parti'nin kurucularından biri olan Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatından dolayı başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajında Duygularını Paylaştı

Erdoğan, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı veda, Gürdoğan'ın eğitim camiasındaki ve siyasetteki önemli katkılarının hatırlanmasına vesile oldu.